Emergenza Covid-19: parrucchieri ed estetiste si fermano

“Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)”. Sono le nuove disposizioni contenute nel Dpcm dell’11 marzo. Una misura tanto attesa dalla categoria che proprio nei giorni scorsi chiedeva chiarezza da parte delle istituzioni.

Prima della pubblicazione del nuovo decreto infatti, per le attività di estetica e acconciatura era consentita l’apertura delle attività. Non rientrando nella categoria dei “centri benessere” per i quali invece è stata disposta la sospensione, era il gestore del centro o del salone a valutare autonomamente se proseguire l’attività.

Il settore è entrato quindi in affanno a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. “La clientela è fortemente diminuita. – rileva il presidente provinciale della categoria Ivano Mignogna – Nelle ultime due settimane abbiamo lavorato al 10%”.

Consapevoli di non offrire un servizio di primaria necessità, la categoria di estetisti e acconciatori aveva più volte fatto appello alla responsabilità di Governo e Regione. A detta degli operatori del settore, “la chiusura non poteva essere arbitraria, su decisione volontaria, ma doveva essere dettata dalle istituzioni con garanzie per gli imprenditori dell’annullamento delle imposte nazionali, regionali e locali, dei contributi previdenziali, dei fitti e delle utenze maturate nei periodi di chiusura”.

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio viene ora accolto con favore. “Siamo soddisfatti che il Presidente Conte abbia ascoltato le richieste della nostra categoria. – commenta il segretario provinciale di Casartigiani Taranto Stefano Castronuovo – Ora assisteremo le aziende chiuse per l’accesso alle agevolazioni e per ottenere dal Governo e dalle istituzioni locali attenzione e misure di aiuto”.

Non di secondaria importanza è il fenomeno dell’abusivismo. “Noi rispettiamo norme rigorose e ci adeguiamo ai protocolli igienico-sanitari imposti dalle ASL territoriali. Che controlli ci sono per chi invece lavora casa per casa? – fa notare il presidente della categoria – In questa fase di preoccupazione generale è bene che la cittadinanza sappia che affidandosi ad operatori non regolari si esporrà ad un rischio sanitario maggiore e che non è circoscritto alla sola emergenza da Coronavirus”.

