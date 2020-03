Ebook gratuito per chi resta a casa: formarsi riscoprendo la Puglia

Conoscere le storie di chi ha costruito il suo futuro in questa terra, le grandi innovazioni, le eccellenze e le curiosità della Puglia. È l’occasione che Programma Sviluppo offre a chi, a causa dell’emergenza sanitaria, resterà a casa in questi giorni rispettando le norme varate dal Governo. Un piccolo ebook nato dal calendario 2020 dell’istituzione formativa, infatti è scaricabile gratuitamente dal sito programmasviluppo.it.

«Il calendario “Ieri, oggi. Domani – Piccole e grandi storie di ingegno pugliese” è nato – ha spiegato il direttore generale Silvio Busico – per accompagnare nel corso dell’anno tutti coloro che volevano, mese per mese, ampliare le conoscenze sulla storia della nostra terra. Oggi, con l’ebook vogliamo fare compagnia e rendere formativi anche questi momenti inediti che in tanti stanno trascorrendo nelle loro case offrendo l’occasione di avventurarsi in grandi storie del folklore, delle usanze, delle scoperte e delle opere di Puglia raccontate da Marco Sebastio e illustrate da Alfonso Cirillo, in arte «Fonzy Nils», già collaboratore di The Boston Globe, il Corriere della Sera e Indeed». Nei giorni scorsi, adeguandosi alle misure imposte dal Governo, Programma Sviluppo ha sospeso tutte le attività formative e rinviato i diversi eventi in cantiere per il mese di marzo.

«Noi restiamo a casa – ha aggiunto Busico – e fa strano dirlo, abituati come siamo in Programma Sviluppo a essere realtà dinamica, team in movimento. Eppure, da oggi, restiamo a casa. Senza snaturarci e senza rinunciare alla nostra missione: costruire futuro. Oggi, però, costruire futuro significa essere responsabili. Costruisce futuro chi oggi fa la sua parte affinché la nostra Puglia e l’Italia tutta possano mettersi alle spalle il più velocemente possibile l’emergenza in corso. Essere responsabili, per non vanificare lo sforzo che le istituzioni e le professioni medico-sanitarie stanno mettendo in campo in queste ore. E anche dalle mura domestiche è possibile costruire futuro, con piccoli e grandi gesti. Anche raccontare o riscoprire una storia, in questo momento, è gettare un piccolo ponte che – ha spiegato ancora il direttore generale – avvicina il momento in cui, insieme, dovremo rimboccarci le maniche e rimettere in moto il territorio».

Nasce da questa considerazione l’idea di pubblicare il piccolo ebook, ridistribuendo gratuitamente, le illustrazioni e le storie contenute nel calendario a edizione limitata: «È il modo – ha proseguito Busico – che abbiamo scelto per restare vicino alla nostra comunità. Per portare nelle case storie e colori. Soprattutto è un modo per ricordare chi siamo. Alle storie d’ingegno di Puglia abbiamo dedicato il calendario 2020. Ci sembra il momento migliore per rileggerle, per riscoprire che siamo un grande popolo, che la storia della nostra terra è disseminata di grandi intelligenze». Per Busico, quindi, è «questa la forza che ci permetterà di superare questa fase e grazie alla quale ci faremo trovare pronti quando bisognerà rimboccarsi le maniche e ripartire».

