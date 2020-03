Distanze, accessi e aperture: un’ordinanza detta le regole per i mercati rionali giornalieri

I mercati rionali giornalieri saranno aperti solo per la vendita di generi alimentari, rispettando la regola della distanza minima di sicurezza (1 metro), e solo nei gironi feriali. Con apposita ordinanza (n. 18 del 12 marzo 2020), il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha specificato l’applicazione delle misure già previste dal Dpcm del 4 marzo, integrate con quelle introdotte dai successivi decreti di 8 e 11 marzo, individuando anche la necessità di garantire l’accesso alle strutture Fadini, Orsini, Lucania, Salinella e Talsano (c/o “Mio Mercato”) attraverso un unico varco, in modo tale da poter contingentare le presenze al loro interno ed evitare gli assembramenti proibiti dalle norme anti-Coronavirus. Gli operatori, invece, dovranno vigilare sul rispetto della distanza minima di sicurezza e dovranno essere provvisti di guanti e mascherine.

Tutte le strutture, quindi, osserveranno la chiusura nelle giornate festive e prefestive, a eccezione del Fadini, che potrà restare aperto per la vendita di prodotti ittici solo nelle ore antimeridiane della domenica. Tali disposizioni varranno sino al 3 aprile 2020.

(foto di repertorio)

