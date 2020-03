Detenuti, il pensiero di Massimo Brandimarte

“In carcere, i detenuti non possono fare altro che pensare e, pensando, maturano consapevolezze. Forse, non c’è pensatoio più fertile del carcere. Una di queste consapevolezze è che non pochi di essi, quelli obiettivamente per niente pericolosi per la società, potevano proseguire la pena in detenzione domiciliare, come, del resto, la legge prevede ed auspica, ma non tutti i magistrati di sorveglianza ne colgono la ragione.

L’arma contro il COVID 19 è la lotta al sovraffollamento e non c’è luogo in Italia più sovraffollato delle carceri. Dunque, nelle carceri questa lotta non è garantita. TBC, HIV, HCV erano già presenti. Da sempre. Il T.S. di Milano sembra averlo capito.

Ma quante capitali di sorveglianza ha questo paese? Se le leggi attuali, non quelle future, fossero applicate in modo ragionevole, non ci sarebbe nessun conflitto e perdurerebbe la pax carceraria. Il detenuto pericoloso capisce che deve stare dentro. I non pericolosi si chiedono invece perché ogni momento della giornata. Se fossi capi del DAP, inviterei tutti i MS ad effettuare una visita straordinaria nelle carceri domani stesso ed a relazionare sulle condizioni di salute di operatori e detenuti.”

