Dalla Regione 288mila euro per la messa in sicurezza di un tratto della Litoranea

Finanziati dalla Regione Puglia altri 14 progetti, su tutto il territorio regionale, di manutenzione e messa in sicurezza di reti stradali provinciali e comunali. Tra questi progetti, per un importo di 288 mila euro, potranno presto essere realizzati i lavori di rifacimento del tratto di Marina di Lizzano, ex SP 122 nei pressi di Contrada Conche.

Si tratta di un importante intervento che viene effettuato nella nostra provincia, in un tratto della litoranea salentina molto bello dal punto di vista paesaggistico, dove spicca la natura incontaminata, caratterizzato dalla presenza di spettacolari dune. Questo tratto di strada recentemente era stato persino chiuso al traffico veicolare a causa del deterioramento del manto stradale causato dalle forti mareggiate.

Giungono così ai nostri comuni, spesso carenti di risorse proprie da impegnare nei bilanci comunali, fondi importanti per la viabilità nella nostra regione.

Esprimo soddisfazione per questo finanziamento e ringrazio l’assessore Giannini per il grande lavoro profuso nell’ambito del suo assessorato, per migliorare i livelli di fruibilità e di sicurezza delle nostre strade a beneficio della qualità della vita oltre che dell’economia dei nostri concittadini.

Lo rende noto l’assessore Mino Borraccino.

Correlati

Commenta l'articolo: