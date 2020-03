Covid-19, proposte UGL per la tutela dei lavoratori dei call center

UGL TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E SALUTE: IL SOLITO DILEMMA TARANTINO

“Taranto è da sempre abituata a vivere la dicotomia lavoro e salute relazionata al siderurgico, ma l’emergenza Covid-19 che sta mettendo l’Italia in ginocchio ha appena messo a nudo altre falle in questo perverso rapporto.

Si parla tanto di messa in sicurezza della popolazione ma – ci domandiamo come UGL – i lavoratori dei call center sono per caso cittadini di serie B? Tra le altre, sul territorio Tarantino opera da 15 anni Teleperformance, a cui riconosciamo di essersi immediatamente prodigata per fare fronte al nuovo Coronavirus che tante vittime sta mietendo lungo tutto lo stivale.

Tuttavia non siamo disposti a tollerare cali di tensione nella battaglia contro la malattia, per cui avanziamo alla dirigenza di Teleperformance alcune proposte. Su tutte la necessità di iniziare subito un rapido percorso che ci conduca ad attuare il telelavoro, pratica da potenziare e su cui investire ogni sforzo. Attenzione: UGL ritiene che lo smart working sia utile in diversi contesti. Anche semplicemente una nevicata potrebbe indurre il lavoratore a rimanere a casa: questa evenienza procurerebbe grossi vuoti nelle forza lavoro giornaliera, che non andrebbe a coprire il traffico telefonico. Tramite il telelavoro, invece, sarebbe possibile mantenere inalterata la forza lavoro impiegata; nel contempo, per chi dovesse operare nelle sale, il lavoro sarebbe meno pericoloso.

UGL non ha preclusione alcuna e, anzi, ritiene fondamentale la più stretta collaborazione tra la parte datoriale e quella sindacale. L’obiettivo è chiedere al governo di guardare realmente ai call center, tra i luoghi di lavoro potenzialmente più esposti al rischio di infezione da Covid19. L’impressione è che il premier Giuseppe Conte e l’esecutivo non abbiano ben capito come si svolga il lavoro dei call center. Anche dal confronto con Roma, perciò, potrebbe nascere una spinta decisiva verso il telelavoro.

UGL Telecomunicazioni è sempre attenta e vigile e non lascerà nulla di intentato. UGL è convinta che il lavoro, nel rispetto delle regole, possa salvare il mondo. Lo pensiamo da sempre, come testimoniato dalla nostra campagna “Lavoriamo per vivere”, attraverso cui promuoviamo la sicurezza sui luoghi del lavoro.

Il Covid-19 deve costituire una vera occasione per cambiare il nostro futuro. Tieniamolo bene a mente.”

