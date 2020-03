I cittadini su tutto il territorio nazionale possono muoversi solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. Chi rientra in queste categorie deve munirsi di apposita autocertificazione da esibire alle Forze dell’Ordine nel corso dei controlli.

Nel rispetto di tutti, dobbiamo essere responsabili e lasciare casa solo se per comprovate ragioni.

Correlati

Commenta l'articolo: