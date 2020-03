ArcelorMittal e Appalto Taranto, Fim e Usb proclamano sciopero

“In riferimento all’incontro consumato in data odierna tra organizzazioni sindacali e relazioni industriali, ad oggi registriamo che ArcelorMittal a seguito di 3 giorni di vani confronti, continua a tergiversare in merito alle richieste delle organizzazioni sindacali che pretendono con forza di mettere in sicurezza i lavoratori del sito e dell’appalto/indotto, in linea con la piena applicazione del DPCM del 11/03/2020.

L’azienda continua in maniera irresponsabile ed unilaterale a non considerare la congrua riduzione della presenza del personale all’interno dello stabilimento, in subordine sia alla mancanza di dispositivi di protezione individuale (come le mascherine), sia alle carenze di adeguate contromisure organizzative (autobus, refettori, mense e spogliatoi) finalizzate al contenimento di diffusione del COVID 19. Crediamo che in una fase altamente drammatica come quella che il paese sta attraversando, non si possa attendere rispetto alla salute dei lavoratori che rappresentiamo, lasciandola nelle mani di imprese irresponsabili.

PERTANTO A FRONTE DI QUANTO DENUNCIATO PROCLAMIAMO LO SCIOPERO A PARTIRE DALLE 07:00 DI DOMANI 13/03/2020 SINO ALLE 23:00 DEL 22/03/2020 ESTESO AI LAVORATORI DELL’APPALTO E DELL’INDOTTO, RISERVANDOCI ULTERIORI INIZIATIVE DI LOTTA.”

