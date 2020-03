Appello per il corretto utilizzo dei numeri utili per gestione emergenza Coronavirus

In questi giorni di esplosione dell’emergenza Coronavirus chiediamo senso di responsabilità nell’utilizzo dei numeri utili.

«Per consentire alle assistenti sociali del Segretariato Sociale comunale e agli operatori del Pronto Intervento Sociale (PIS) – l’appello dell’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Taranto, Gabriella Ficocelli -, così come a tutti gli altri operatori impegnati per le emergenze di questo periodo che riguardano, lo ribadiamo, gli anziani e gli immunodepressi costretti a rimanere in casa, richiediamo di utilizzare i numeri comunali solo in caso di necessità e per aiutare le fasce deboli della popolazione».

Per aiutare i cittadini in difficoltà, in particolar modo gli anziani, le persone immunodepresse e fisicamente fragili a causa di patologie, i numeri utili sono:

numero verde regionale per informazioni sul Coronavirus: 800 713 931 (attivo dalle 8 alle 22);

centrale Radio del Centro Operativo Comunale per le emergenze COC: 099 7323204 (fax: 099 7350187 – 099 7364911);

numero verde comunale Pronto Intervento Sociale, da utilizzare in caso di emergenze sociali: 800 955 028 – 380 9010103 (attivo h24);

numeri del Segretariato Sociale: 099 4581786 – 099 4581737 – 099 4581302 – 099 4581825 – 099 4581310 (attivi in orari di ufficio tutti i giorni dalle 9 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17);

numero verde Federfarma, per la fornitura dei farmaci a domicilio: 800 189 521 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17:30).

Anziani soli a casa per evitare il contagio: interventi di aiuto dei Servizi Sociali

Nella giornata di ieri l’assessorato ai Servizi Sociali ha accolto telefonicamente, attraverso il Segretariato Sociale, quattro richieste di aiuto di anziani ultrasettantenni, costretti a casa. «Si tratta di persone senza una rete familiare e amicale, ovvero senza alcun tipo di aiuto», ha evidenziato l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli.

«Sono i casi a cui è rivolta la nostra attenzione e il nostro sostegno. L’anziana signora era impossibilitata a deambulare e l’anziano un invalido grave. Entrambi sono stati aiutati dalle assistenti sociali che li hanno messi in contatto con le farmacie più vicine alla loro abitazione, subito disponibili a fornire i farmaci a domicilio. Per gli altri due anziani l’assessorato si è avvalso della collaborazione dell’associazione Auser Taranto che, in questi due casi specifici, ha recuperato i farmaci ospedalieri portandoli a casa degli altri due utenti anziani in stato di necessità. È d’obbligo per me – ha aggiunto l’assessore Ficocelli – ringraziare la Federfarma con il suo servizio di numero verde (800 189 521) per i farmaci a domicilio e la presidente dell’associazione Auser, Lina Arpaia, intervenuta con i suoi operatori per aiutare i nostri anziani concittadini».

