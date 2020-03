Pisicchio su iter Parco Mar Piccolo

In riferimento all’iter per la costituzione del parco del Mar Piccolo, l’assessore al Paesaggio e alla Pianificazione Territoriale, Alfonso Pisicchio, precisa quanto segue:

“La conferenza di servizi prevista in data odierna è stata rinviata al prossimo 23 marzo. E si svolgerà in modalità videoconferenza essendo purtroppo mutate le condizioni logistiche e di spostamento legate al Covid-19. Un’emergenza che sicuramente sta cambiando le nostre quotidiane abitudini ma che non può fermare la normale attività istituzionale.

In ogni caso la necessità di posticipare di una settimana l’annunciata conferenza di servizi è stata sollevata per pure ragioni tecniche – e ancor prima delle nuove prescrizioni nazionali sul Coronavirus – anche dagli entri enti coinvolti, tra cui l’amministrazione comunale di Taranto. Alla quale ribadiamo la nostra piena disponibilità ad approfondire ogni aspetto sull’istituendo parco, nel quadro di un reciproco e continuo confronto sulle istanze e osservazioni di tutte le comunità interessate. Senza, e ci tengo a sottolinearlo, voler tacitare alcuna comunità o evitare contraddittori. L’auspicio è che l’iter prosegua nella massima e leale collaborazione tra enti, senza alimentare sospetti e strumentalizzazioni, che di certo non aiutano a raggiungere l’obiettivo comune di valorizzazione di un’area dall’inestimabile valore paesaggistico e naturalistico”.

