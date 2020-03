Manduria (TA): catturati due degli evasi dal carcere di Foggia

I militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Manduria (TA) hanno rintracciato e tratto in arresto per “evasione”, due dei circa 60 detenuti che nella mattinata del 9 marzo si sono resi autori di un’evasione di massa dal Carcere di Foggia.

Trattasi di SCIALPI Alessio, 25enne, di Manduria, gravato da precedenti per rapina aggravata in concorso e PELLEGRINI Emmanuel, 38enne, di Matera, anch’egli pregiudicato per reati contro il patrimonio, nonché per crimini connessi con il traffico di stupefacenti.

Gli operanti, nel corso di una vasta battuta di ricerca condotta a livello provinciale ma concentratasi essenzialmente nel territorio della Compagnia di Manduria in virtù della presenza, nell’elenco degli evasi, dello SCIALPI, appunto originario di Manduria, hanno intensificato i controlli nella notte, dando esecuzione a numerose perquisizioni d’iniziativa all’interno delle abitazioni dei congiunti del fuggitivo. Al contempo, una mirata attività informativa ha consentito agli inquirenti di apprendere che il predetto potesse nascondersi in località “Specchiarica”, frazione balneare del Comune di Manduria, in un fabbricato non meglio precisato.

Gli operanti hanno pertanto setacciato l’intera area individuando un’abitazione estiva – sulla cui proprietà sono in corso accertamenti – all’interno della quale sono stati rintracciati i due fuggitivi, disarmati, che non hanno opposto resistenza all’arresto. I predetti non hanno, però, collaborato con gli inquirenti per la ricostruzione delle fasi successive all’evasione, per cui non sono ancora chiari i motivi per i quali il PELLEGRINI, invece di dirigersi nel materano, sua terra d’origine, abbia invece preferito seguire lo SCIALPI nel territorio jonico. Permangono inoltre degli interrogativi su come i due soggetti abbiano raggiunto e scelto il citato nascondiglio. Dopo le formalità di rito i predetti sono stati condotti nel carcere di Taranto

Correlati

Commenta l'articolo: