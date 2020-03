Donazioni Coronavirus: conto corrente unico per sostenere il Sistema Sanitario Regionale  

Anche in Puglia, come in numerose parti d’Italia, un moto spontaneo dal basso ha dato impulso a numerose raccolte fondi per supportate il sistema sanitario a fronteggiare l’emergenza Coronavirus-Covid 19. Per rendere trasparenti e diffuse sull’intero territorio regionale queste donazioni, la Regione Puglia ha istituito, a cura della Sezione Protezione Civile che lo gestirà, un conto corrente sul quale convogliare le raccolte di fondi già avviate e che resterà aperto per tutti coloro che dall’Italia o dall’estero desiderino fare una donazione.

IBAN è IT51 C030 6904 0131 0000 0046 029 Intestato a REGIONE PUGLIA Causale DONAZIONI CORONAVIRUS REGIONE PUGLIA.

“Ringrazio tutti i cittadini per aver messo in moto spontaneamente questa catena di aiuti – dichiara il presidente Michele Emiliano – chi vuole dare una mano agli sforzi del Sistema Sanitario Pugliese può da oggi utilizzare questo Iban ufficiale per le donazioni, che ci è stato richiesto da molti e che permetterà di agire imparzialmente sul territorio pugliese, in modo trasparente, a seconda delle necessità più urgenti”.

