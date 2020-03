Taranto: Parte la sanificazione programmata delle strade

Saranno avviate domani notte le attività di sanificazione programmate da Comune e “Kyma Ambiente – Amiu”, dopo quelle compiute nelle scuole, negli uffici e nei bus. Parte anche, quindi, questo pezzo della programmazione predisposta nei giorni scorsi dall’Amministrazione Melucci per contenere il rischio da contagio, con la disinfezione di strade e marciapiedi della città utilizzando prodotti specifici. «Abbiamo sollecitato – ha spiegato il vicesindaco e assessore alle Società Partecipate Paolo Castronovi – da domani notte un servizio straordinario di pulizia dei marciapiedi e delle strade della città, utilizzando i mezzi e gli uomini a disposizione di “Kyma Ambiente – Amiu” per contribuire fattivamente a questa emergenza».

Gli interventi si irradieranno dal Ponte Girevole verso i due versanti della città, in modo tale da coprire tempestivamente tutto il reticolo urbano. Rimanendo nell’ambito dei servizi offerti da “Kyma Ambiente – Amiu”, non subiranno variazioni le aperture al pubblico di isole ecologiche e centri comunali di raccolta, naturalmente nel rispetto delle prescrizioni indicate da Governo e Regione. Saranno ristrettì, invece, gli accessi a uffici e sedi aziendali.

