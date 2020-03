La direzione generale della Asl Brindisi smentisce il coinvolgimento dell’Azienda (e dei suoi vertici) in iniziative riconducibili a presunte raccolte di fondi per acquisto di presidi o attrezzature sanitarie, o sostegno di alcun tipo in favore dei nostri ospedali.

La Asl di Brindisi diffida chiunque dall’utilizzare nomi e riferimenti alla Azienda sanitaria e si riserva di adire le Autorità giudiziarie.

