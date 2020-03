Melucci: “Siamo consapevoli che si tratta di un radicale temporaneo mutamento del nostro stile di vita”

“Dobbiamo garantire il rispetto delle indicazioni contenute nei DPCM degli scorsi 8 e 9 marzo, volti al contenimento dell’epidemia da Covid-19. E dove questo non può avvenire per forza di cose, meglio intervenire drasticamente, secondo un principio di massima precauzione ed evitando ogni forma di assembramento.

È per questo che a malincuore, ma per la salute di tutta la comunità, abbiamo deciso di sospendere con apposita ordinanza sindacale odierna tutti i mercati settimanali sul territorio comunale, almeno sino alla data del prossimo 3 aprile. Insieme alle Forze dell’Ordine stiamo valutando il da farsi con riguardo alle ville e i parchi comunali, mentre analoghi provvedimenti si stanno adottando per gli impianti sportivi e altri plessi comunali, quando non finalizzati alle attività lavorative, sanitarie o comunque necessarie già consentite dalle richiamate norme di Governo.

Inoltre, nelle prossime ore prevediamo di emettere ulteriore circolare volta a chiarire il migliore atteggiamento che devono tenere gli esercizi commerciali e i luoghi privati nel Comune di Taranto. Siamo consapevoli che si tratti di un grande ma giustificato sacrificio per tutti noi, un radicale temporaneo mutamento del nostro stile di vita.

Per tutto questo, ci stiamo interrogando sulle misure economiche e fiscali che potranno essere assunte a sostegno di operatori e categorie della nostra città, nell’attesa che il Governo faccia altrettanto e con maggiore capacità col nuovo DPCM allo studio a Palazzo Chigi.

Per esempio, in materia di tributi locali, si provvederà ad inviare gli avvisi di pagamento TARI relativi all’anno 2020 per il pagamento con scadenza non antecedente a giugno. Quindi, gli uffici continueranno ad esaminare le richieste di annullamento/revoca/rettifica dei provvedimenti di accertamento che perverranno nelle prossime settimane, sebbene riferite a provvedimenti definitivi.

Nel frattempo, torniamo a raccomandare a tutti di restare per quanto possibile nelle proprie abitazioni. I controlli, le sospensioni di licenze e le sanzioni della Polizia Locale saranno costanti e significativi da qui in avanti.”

Nota del Sindaco di Taranto. Rinaldo Melucci.

