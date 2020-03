Leporano: attivato il centro operativo comunale

Da oggi a Leporano (TA) è attivo il centro operativo comunale (Coc), per la gestione dell’assistenza alla popolazione, nonché per l’attuazione dell’eventuali misure straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la gestione dell’emergenza legata al Covid-19.

Ad annunciare il via del Coc è il vice sindaco e assessore alla Protezione Civile, Filippo Pavone: “L’attivazione del centro rappresenta uno passaggio importante per fronteggiare al meglio l’emergenza, rispondere alle necessità di assistenza alla popolazione e soprattutto fare squadra con gli organismi presenti sul territorio che seguono da vicino l’evolversi della situazione. Attraverso questo strumento sarà data anche una corretta informazione ai cittadini in relazione alle norme da rispettare previste dai vari decreti. Abbiamo inoltre istituito un numero dedicato 320.3098516, attivo dal 10 marzo 2020, nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 18.00, per la gestione dell’attività di assistenza a domicilio alla popolazione in quarantena domiciliare, ovvero in condizioni di fragilità che ne consiglino l’isolamento avvalendosi delle associazioni di volontariato di Protezione Civile”.

L’organismo, presieduto dal primo cittadino Vincenzo Damiano con funzioni di coordinamento è composto anche dal Dipartimento Socio-Sanitario della Asl di Taranto, dal Comando di Polizia Locale e dall’associazione di volontariato di Protezione Civile ANTARES. Inoltre, all’interno del Coc sono presenti anche dirigenti e funzionari dell’Ente civico che si occuperanno di unità di coordinamento e supporto tecnico, assistenza alla popolazione, materiali e mezzi, gestione dati e informazioni alla popolazione.

Il centro operativo comunale è stato attivato presso la sede del Palazzetto dello Sport “Orazio Maraglino” e avrà durata fino al termine della fase emergenziale.

