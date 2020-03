In ottemperanza alle disposizioni del DPCM sul Coronavirus, l’assessorato ai servizi sociali del Comune di Taranto ha sospeso le attività dei centri anziani luoghi di aggregazione, d’incontro, di aiuto e contrasto alla solitudine. Per aiutare i cittadini in difficoltà, in particolar modo gli anziani, le persone immunodepresse e fisicamente fragili a causa di patologie, il Comune di Taranto sta provvedendo ad aggiornare una nuova sezione sul sito comunale sulla gestione emergenze Coronavirus.

In questa pagina verranno indicati:

1. Numero verde Regionale per informazioni sul Coronavirus attivo dalle 8 alle 22 – 800 713931;

2. Centro Operativo Comunale per le emergenze COC – Centrale Radio : 0997323204 fax : 0997350187 – 0997364911;

3. Numero Verde Comunale Pronto Intervento Sociale da utilizzare in caso di emergenze sociali attivo 24h

800 955 028

380 9010103;

4. Numeri del segretariato sociale

0994581786

0994581737

0994581302

0994581825

0994581310

attivi in orari di ufficio tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 il martedì e giovedì;

5. Numero verde Federfarma attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30 – 800 189 521 per la fornitura dei farmaci a domicilio;

6. Numeri di telefono degli esercizi commerciali che hanno attivato il servizio di consegna domiciliare e categoria merceologica (la seguente sezione verrà aggiornata non appena si acquisiranno le disponibilità dei direttori degli esercizi commerciali).

“Un po’ di pazienza, qualche sacrificio e tante cautele servono a tutelare i nostri concittadini più fragili e tutti noi. Dobbiamo fermarci – fa sapere l’assessore ai servizi sociali Gabriella Ficocelli – , rispettare poche regole molto precise e rimanere a casa anche se questo comporta rinunce soprattutto per quel che riguarda la socialità. Il Comune rimane a disposizione fornendo servizi e numeri di pubblica utilità. Ci aspettano giorni con più di un sacrificio e disagio, ma ne usciremo tutti più forti e uniti”.

