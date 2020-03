Baldassari e Nilo: “Lavaggio straordinario delle strade per affrontare il Coronavirus”

I consiglieri comunali Stefania Baldassari e Marco Nilo chiedono un incontro al Sindaco Melucci per affrontare al meglio l’emergenza Coronavirus. «In data odierna – spiegano – abbiamo inviato insieme ai consiglieri Cannone e Vietri richiesta di incontro al Sindaco di Taranto per discutere degli aspetti operativi che il Comune di Taranto sta mettendo in atto alla luce delle nuove disposizioni governative in materia di prevenzione e contenimento del Covid-19. Una richiesta tesa a stabilire un clima di collaborazione e confronto relativamente alla problematica Coronavirus.

Restiamo in attesa di conoscere la volontà del Sindaco di riceverci. Già da ieri abbiamo lanciato l’idea di adottare il sistema in uso al Comune di Trani. Apprendiamo, infatti, che Amiu Trani ha disposto di eseguire ogni sera, a partire dalle ore 22 e sino alle ore 4 del giorno successivo i lavaggi di strade, marciapiedi e piazzali pubblici, con particolare attenzione alle aree di maggiore frequentazione e aggregazione sociale, utilizzando soluzione acquosa contenente ipoclorito di sodio opportunamente diluito come da indicazioni del Ministero della Salute e secondo quanto definito di concerto con la ASL BAT. Le squadre di Amiu Trani sono già all’opera sul territorio di loro competenza: al Sindaco Melucci proporremo di fare la stessa cosa».

Lo scrivono consiglieri comunali di Taranto Baldassari e Nilo.

