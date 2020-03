Misure contenimento Covid-19, disposizioni della Questura di Taranto

In ottemperanza alle vigenti normative di carattere straordinario, impartite nell’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri datato 8 marzo u.s. recante ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, si informa che con decorrenza immediata, l’accesso all’Ufficio Passaporti sarà consentito solo previo prenotazione on-line da effettuarsi sull’apposito sito della Polizia di Stato : https://www.passaportonline.poliziadistato.it/.

Sia per l’Ufficio Passaporti che per l’Ufficio Licenze e Porto D’Armi sarà consentito l’accesso agli sportelli senza prenotazione esclusivamente per comprovate urgenze.

L’Ufficio Immigrazione comunica che per le informazioni di carattere generale e per la verifica delle richieste di soggiorno, l’utenza può consultare l’apposita pagina web sul sito istituzionale della Polizia di Stato. Per gli appuntamenti di esclusiva competenza dell’Ufficio Immigrazione gli sportelli saranno aperti al pubblico i giorni dispari dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Per qualsiasi notizia è possibile contattare l’Ufficio Immigrazione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00 alle seguenti utenze telefoniche: 099/4620026 e per i solo richiedenti asilo 099/4620245.

