Coronavirus, Grottaglie: attivazione area sito “Servizi a domicilio”

Fra le misure di prevenzione del Decreto Ministeriale dell’8 marzo 2020 il punto C dell’art.3 recita: “Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari”. L’Amministrazione Comunale con il fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini, in particolar modo degli over65, delle persone fisicamente fragili a causa di patologie e immunodepresse, da domani pubblicherà sul sito del Comune di Grottaglie una nuova sezione chiamata: SERVIZI A DOMICILIO.

Nella stessa verranno indicate, in base al servizio offerto, gli esercizi commerciali che hanno attivato un servizio di consegna domiciliare.

Pertanto, si chiede agli esercizi commerciali di inviare un email a sindaco@comune.grottaglie.ta.it con oggetto “ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMICILIARE”. Nel testo dovranno essere indicati i seguenti dati:

NOME ATTIVITÀ’ COMMERCIALE

CATEGORIA MERCEOLOGICA

INDIRIZZO

RECAPITO TELEFONICO

MODALITÀ’ DI CONSEGNA DOMICILIARE (es. orari, giorni)

MODALITÀ’ DI PRENOTAZIONE.

Per gli esercizi commerciali che non hanno ancora la possibilità di prestare consegna domiciliare potranno, non appena operativi, segnalare successivamente la loro attivazione.

Collaboriamo per garantire la massima sicurezza e serenità a tutti e tutte.”

Lo scrive Ciro D’Alò, Sindaco Città di Grottaglie.

