Comune di Taranto: Prevenzione diffusione “Coronavirus”

Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha emanato precise disposizioni riguardanti la gestione degli accessi nelle sedi comunali, integrative di quelle già emanate da Governo e Regione.

Con disposizione prot n°37112 del 9 marzo 2020, il Sindaco in ragione dei più recenti accadimenti e dei provvedimenti governativi e regionali, al fine di prevenire la diffusione del virus covid19 ed a tutela della salute dei dipendenti dispone con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020 la limitazione dell’accesso alle sedi comunali di persone esterne all’Ente.

La Polizia Locale impegnata in attività di controllo dei locali pubblici e di informazione ai cittadini provenienti dall’area a contenimento rafforzato.

Le disposizioni governative finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19 rendono necessario un controllo diffuso sul territorio.

“Molti i locali – fa sapere l’assessore alla polizia locale Gianni Cataldino – che hanno comunicato la sospensione delle attività ma va ancor più diffusa la consapevolezza della necessità di adeguarsi alle nome dettate dal governo. In tutti i bar, ristoranti e locali esclusi dalla chiusura imposta dal decreto, deve essere rispettata la distanza di un metro tra una persona e l’altra. È un momento difficile dal quale si uscirà con la responsabilità di ognuno.

Vogliamo ricordare che per chi viola le norme del decreto e della circolare è prevista una sanzione per inosservanza di un provvedimento di un’autorità, punita con l’arresto fino a tre mesi o un ammenda fino a 206 euro (articolo 650 del codice penale), oppure nei casi più gravi una sanzione per delitti colposi contro la salute pubblica, con pene da sei mesi a dodici anni. Solo con il rispetto delle regole potremo presto tornare alla normalità e serenità che tutti auspichiamo”.

