La Regione finanzia interventi in sette Comuni del tarantino

Ammessi a finanziamento da parte della Regione interventi di diverso genere in molti Comuni della Puglia. Nello specifico si tratta di “opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali, e della “realizzazione e della manutenzione di opere pubbliche e di pubblico interesse”.

Sette le amministrazione locali della Provincia di Taranto supportate dalla Regione.

Soddisfazione espressa dal Consigliere regionale del Partito Democratico Michele Mazzarano che dichiara: “Ulteriore dimostrazione dell’attenzione costantemente rivolta al territorio jonico dalla Regione, che in alcuni casi copre interamente i costi delle opere, in altri contribuisce in maniera importante. Viene manifestato con fatti concreti l’interesse ad intervenire per migliorare la vivibilità ed accrescere la sicurezza nelle scuole, nonché negli uffici comunali e negli altri luoghi pubblici”.

Di seguito l’elenco degli interventi finanziati per ciascun territorio comunale:

– Massafra. Manutenzione straordinaria della Scuola dell’Infanzia “Pinocchio”. Importo totale 250.000,00 euro, di cui 199.970,00 a carico della Regione. Restante parte cofinanziata dal Comune.

– Monteparano. Interventi di manutenzione della palestra annessa alla Scuola Elementare “A.De Gasperi”. Importo totale 68.712,00 euro, finanziato per intero dalla Regione.

– Maruggio. Demolizione del mercato coperto, rifacimento delle facciate esterne e manutenzione straordinaria dell’ala Nord del 1° piano del Palazzo sede del Comune. Importo complessivo 600.000,00 euro, di cui 250.000,00 a carico della Regione, restante parte cofinanziata dal Comune.

– Monteiasi. Lavori di ripristino della struttura del calcestruzzo armato del Municipio. Importo complessivo 250.000,00 euro, interamente finanziato dalla Regione.

– Torricella. Adeguamento sismico e manutenzione straordinaria Palazzo Comunale di Piazza Bardoscia. Importo complessivo 600.000,00 euro, di cui 250.000,00 finanziati dalla Regione. Restante parte cofinanziata dal Comune.

– Lizzano. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso la sede degli Uffici Comunali di via Mazzini n.6 con eliminazione delle barriere architettoniche. Importo complessivo pari a 100.000,00 euro, di cui 89.000 a carico della Regione. Restante parte cofinanziata dal Comune.

– Carosino. Ripristino impianto irriguo e messa in sicurezza dell’area giochi della Villa Comunale. Importo complessivo 50.000,00 euro, di cui 24.500,00 a carico della Regione, restante parte a carico del Comune.

– Carosino. Ripristino della copertura della gradinata dello stadio comunale. Importo Complessivo 100.000,00, di cui 79,000 a carico della Regione, restante parte coperta dal Comune.

