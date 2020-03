Covid-19, ASL Bari dispone la sospensione temporanea di prenotazioni e pagamenti agli sportelli CUP

La ASL di Bari ha disposto in via straordinaria la sospensione temporanea delle operazioni di front office all’interno dei CUP. Da domani tutte le operazioni di prenotazione e pagamento delle prestazioni sanitarie saranno garantite esclusivamente attraverso canali alternativi rispetto agli sportelli, ossia per via telematica o telefonica, fatta eccezione per i pagamenti dei ticket relativi a prestazioni urgenti rivolti a pazienti non esenti.

Il provvedimento rientra nelle “Misure per il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus ed evitare la permanenza in uno stesso luogo di più persone ad una distanza inferiore ad un metro.

Di seguito il dettaglio delle modalità di prenotazione e di pagamento da lunedì in poi

1. Modalità di prenotazione e/o disdetta:

· Chiamare il numero verde da rete fissa telefonando al numero: 800345477 o da cellulare al numero: 0809181411 (dal lunedì al venerdì 8.00-14.30/15.00-19.00);

· Chiamare il numero 080 5842777 per prenotazioni di esami strumentali con codice di esenzione “048” (il servizio è attivo durante gli orari di sportello);

· Collegarsi on line al sito della ASL di Bari, in possesso di ricetta dematerializzata (ricetta bianca), cliccando sulla sezione “servizi on line”, prenotazione ricetta dematerializzata, accedi al servizio. Per prenotare occorre inserire il proprio codice fiscale, il numero della propria tessera sanitaria e il numero della ricetta;

· Utilizzare la App Puglia Salute attraverso la funzione dedicata;

Il coupon di prenotazione è scaricabile dal portale della ASL o dall’App dedicata inserendo il numero di prenotazione comunicato dal call center.

2. Modalità di pagamento:

· Recarsi presso gli sportelli bancomat della Banca Popolare di Bari;

· Collegarsi on line al sito della ASL di Bari con carta di credito, cliccando sulla sezione “servizi on line”, pagamento ticket, accedi al servizio, seguendo le successive indicazioni;

· Versare la somma su c/c postale n. 681700 intestato ad ASL BA – servizio di Tesoreria, indicando in causale il nome e cognome ed il numero di prenotazione (in quest’ultimo caso sarà cura dell’Unità Operativa inoltrare al Cup il bollettino per regolarizzare l’avvenuto pagamento) e l’importo della prestazione risultante dal coupon di prenotazione.

Si ricorda che il pagamento per le prestazioni erogate da strutture private, deve essere effettuato presso la medesima struttura.

3. Per scelta e/o revoca del medico di medicina di base o del pediatra di libera scelta

· Collegarsi on line al sito della ASL solo se in possesso di Spid;

· Utilizzare la App Puglia Salute attraverso la funzione dedicata, solo se in possesso di Spid;

· Inoltrare una Pec all’indirizzo mail dei Distretti Socio Sanitari per iscrizioni urgenti di nuovi nati o altre specifiche necessità che dovranno essere debitamente motivate nella comunicazione.

· Per chi non possiede una Pec tramite Recall telefonico, a cura di un operatore ASL, a seguito di mail inviata dall’assistito, con l’indicazione del proprio numero telefonico, all’indirizzo mail del proprio Distretto Socio Sanitario di appartenenza.

Intanto l’Azienda sanitaria ha provveduto al potenziamento degli operatori telefonici per assicurare la continuità del servizio e contenere eventuali disagi.

Correlati

Commenta l'articolo: