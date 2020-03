Avvocati provenienti dalle Zone rosse in quarantena

Secondo le informazioni che giungono da Roma a breve sarà emanato un nuovo Decreto che regolerà, si suppone in maniera ancora più stringente, l’attività degli Uffici giudiziari del Paese dando precise disposizioni a tutti gli Operatori di Giustizia sui comportamenti da tenere nell’espletamento delle loro mansioni.

Nelle more di questo nuovo provvedimento, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto invita tutti gli avvocati che sono tornati dalle zone rosse, a non recarsi negli Uffici giudiziari ed a rispettare le ordinanze emesse dalle autorità amministrative, in particolare nella parte in cui intimano l’osservanza del periodo di quarantena.

Si invitano ad adottare gli stessi comportamenti anche tutti i cittadini che, come testimoni, periti e Consulenti Tecnici di Ufficio, devono recarsi negli Uffici giudiziari nei prossimi giorni.

In questa situazione di grave eccezionalità tutti devono dare esempio di senso civico e responsabilità e, soprattutto, evitare di diramare notizie non accertate che possono generare panico ingiustificato.

Lo scrive Fedele Moretti, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto.

