Taranto: Master Universitario di secondo livello in contabilità e ordinamento degli enti locali

Aperte sino al 22 marzo le iscrizioni al Master Universitario di secondo livello in contabilità e ordinamento degli enti locali istituito dal Dipartimento Jonico dell’Università di Bari a cui possono partecipare coloro che sono in possesso di laurea magistrale.

L’istituzione del Master attua una delle previsioni dell’accordo di programma tra Comune e Università, nell’ottica dello sviluppo e consolidamento della formazione universitaria e post universitaria, obiettivo tra i più importanti dell’Amministrazione Comunale.

Il concreto contributo del Comune, finanziario oltre che di supporto didattico per eventuali stage, consentirà ai corsisti di partecipare al master a costi contenuti ed alla collettività di preparare le figure professionali necessarie per il futuro delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali in particolare, potendo contare su un programma tarato sulle esigenze che manifestano gli Enti e su relatori di elevata competenza, tra cui docenti universitari, dirigenti della pubblica amministrazione e magistrati contabili.

I principali stackeholders saranno giovani laureati in discipline economiche e giuridiche che intendono avviare un percorso di studi orientato ad un futuro presso le pubbliche amministrazioni, nonché funzionari pubblici che intendono maturare maggiori e più approfondite competenze per la crescita professionale all’interno degli enti presso cui lavorano.

Il master consente l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari ed è previsto il rilascio del relativo titolo accademico con relativi benefici, tra l’altro, in sede di valutazione dei titoli in occasione della partecipazione ai concorsi pubblici.

La quota di partecipazione è pari a duemila euro; per i dipendenti degli enti locali dell’intera provincia di Taranto e per i laureati presso il Dipartimento Jonico, come da accordo di programma tra Comune ed Università, la quota è ridotta del 40 % ed ammonta pertanto ad euro 1.200.

Le lezioni del Master si terranno a Taranto, verosimilmente da aprile a settembre 2020, il venerdi pomeriggio ed il sabato mattina, presso le sedi del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari.

Il link al bando è il seguente: https://www.uniba.it/didattica/master-universitari/master-ii-livello/2019/2020/finanza-ed-ordinamento-degli-enti-territoriali

Correlati

Commenta l'articolo: