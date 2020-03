Pulsano: il sindaco Lupoli sulla gestione regionale dei rifiuti

Comunicato stampa a firma del Sindaco ing. Francesco Lupoli. “Una risata vi seppellirà diceva, secondo alcune fonti, l’anarchico Michail Bakunin; ma eravamo a Parigi e soprattutto nel 1968. Noi invece che siamo in Puglia nel 2020 potremmo ben presto mutuare questa frase in “una montagna di immondizia vi seppellirà”… E bene si è proprio così non è una previsione catastrofica la mia ma quello che accadrà da qui a breve alla nostra Regione: prima le immondizie seppelliranno le tasche dei nostri cittadini con aumenti considerevoli della Tari, poi la tari seppellirà le casse dei comuni pugliesi e successivamente quando non ci potremo permettere di pagare le discariche, gli impianti di selezione e gli impianti di compostaggio e riciclo, allora i rifiuti, l’immondizia, seppelliranno fisicamente le nostre città.

Odio dirvelo (in realtà mento), ma io ve l’avevo detto. Quando ho proposto l’ubicazione dell’impianto a Pulsano l’ho fatto non solo perché ero certo della bontà dell’impianto (per inciso ancora ad oggi nessun dato ha smentito le mie convinzioni) ma l’ho fatto soprattutto perché sapevo dove saremmo andati a finire, e la realizzazione di tale impianto avrebbe nettamente attutito i folli aumenti regionali dettati non da un Ager (agenzia regionale, ma dei Comuni, per i rifiuti) allo sbando (l’Ager è solo l’organo esecutivo della Regione), ma da una politica ambientale regionale degna di pluto e paperino.

La politica dei consensi non porta soluzioni: non le ha portate per l’ilva, non le ha portate per la xylella, non le ha portate per gli impianti di depurazione, e men che meno le ha portate per la gestione dei rifiuti.

Il solito politicante di turno alla lettura di questo comunicato dirà: ma che vuoi tu che non hai nemmeno il porta a porta a Pulsano, lui non lo sa, ma questa frase proprio questa frase è la dimostrazione che il politicante di turno di Rifiuti ne capisce quanto io capisca di danza classica.

La raccolta differenziata avrebbe dovuto portare non solo benefici ambientali(mah!), ma soprattutto benefici economici. Oggi invece è un salasso la gestione dei rifiuti proprio per l’incapacità gestionale della Regione Puglia. Quello che è successo quest’estate è noto a tutti (frazione organica già differenziata finita in discarica insieme all’indifferenziato) con un danno economico e ambientale (se davvero interessa a qualcuno) senza precedenti.

Oggi nonostante alcuni paesi raggiungano percentuali di raccolta differenziata prossima all’80%, i cittadini non ricevono quelle riduzioni economiche che meriterebbero perché i soldi vengono spesi per portare i rifiuti al Nord, perchè agli impianti di selezione arrivano sempre frazioni merceologiche sporche e perché le discariche che avremmo dovuto chiudere con la realizzazione degli impianti per la RD si stanno ampliando sempre più… La discarica costa alla cittadinanza 108€/ tonnellata… Da qualche giorno la Regione Puglia ha deciso di incrementare il costo passando a 140€ a tonnellata, più l’ecotassa sulla frazione umida, più l’ecotassa sulla frazione secca, una sola parola…FOLLIA!!!

Questa volta, però, come non mai, questi aumenti avranno nome e cognome e si chiamano Michele Emiliano!!! Questa volta nessuno potrà dire “ma noi siamo soli, i Sindaci non ci aiutano” perché io Francesco LUPOLI come sempre ci ho messo la faccia con tutta la mia amministrazione, con tutta la giunta e con l’assessore di riferimento Menza in primis, abbiamo dato la disponibilità alla risoluzione di un annoso problema e qual è stato il risultato??? Sono stato attaccato dalla Regione Puglia, dal suo assessore STEA, l’assessore ambientale (ma sa che vuol dire???) più fallimentare della storia della Regione Puglia! Un assessore, una giunta, che per un pugno di voti annullano la loro pianificazione ambientale, accusano chi aveva dato esecuzione al loro piano e si assumono davanti a tutti noi le colpe dell’aumento della Tari.

Ora però ho finalmente capito il piano: a Maruggio si terranno i corsi di immersione suborbitali che poi partiranno da Grottaglie verso lo spazio (tuttovero!); l’unica cosa che non avevamo capito è che nello spazio non spediranno le persone ma i rifiuti, trasformando la sindrome del Nimby (Not In My Back Yard) nella sindrome del Nimw (Not In My World), e pazienza se la Tari aumenterà, tanto a loro che importa, loro amano l’ambiente!”

Correlati

Commenta l'articolo: