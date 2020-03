La festa della donna con i giovani di PUGLIA POPOLARE

Domenica 8 marzo, alle ore 10.30, in occasione della Festa della Donna, si raduneranno a Taranto, in Piazza Maria Immacolata, i giovani di Puglia Popolare, movimento civico guidato dal Senatore Massimo Cassano.

Abbiamo deciso – continuano – di rivolgere alla comunità jonica un gesto significativo per celebrare la vera parità tra donne e uomini.

Per questi motivi, insieme all’Avv. Gina Lupo, consigliera provinciale di Parità e Presidente della commissione consiliare Pari Opportunità, al Presidente provinciale Massimiliano Stellato ed agli altri dirigenti ed amministratori del nostro movimento, doneremo – concludono i giovani di Puglia Popolare – per le vie del borgo un simbolico ramoscello di mimosa ed una frase motivazionale per non disperdere le grandi conquiste delle donne in ambito sociale, economico e politico, e far sì che le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state, e sono spesso ancora, oggetto diventino solo un brutto ricordo.

