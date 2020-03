CONFSAL UNSA sollecita il Ministero Difesa a nominare il nuovo Direttore Arsenale MM Taranto

“I Segretari provinciali della CONFSAL UNSA Cosimo GUALANO e Ignazio BARBUTO considerato che, a circa venti giorni dai provvedimenti cautelari nei confronti del Direttore dell’Arsenale di Taranto e di altri dipendenti, il Ministero difesa non ha ancora provveduto a nominare il nuovo Direttore ha investito della problematica il Segretario nazionale CONFSAL UNSA Gianfranco BRACONI affinché intervenga presso le Superiori Autorità. Tale inerzia, a parere della CONFSAL UNSA appare incomprensibile considerato che l’Arsenale è la Base navale più grande ed importante dello Stato oltre ad essere di grande rilievo dal punto di vista sia economico e imprenditoriale che sociale e urbanistico.

Pur riconoscendo lo straordinario lavoro che sta svolgendo il Vice Direttore Arsenale Ing. Vincenzo BARBATI assolvendo il compito di direzione dello stabilimento, il perdurare di tale situazione non è sostenibile stante le responsabilità proprie del Direttore Arsenale. Allo stato attuale altre alla conduzione delle ordinarie attività si è sommata sia la gestione dell’ennesima fase di riorganizzazione interna degli Uffici/Nuclei/Settori di lavorazione sia l’emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante l’attivazione dei protocolli previsti ( monitoraggio di tutti i dipendenti civili e dell’industria privata per accertarsi che non siano transitati o sostati nei comuni oggetto di restrizione; Valutazione del rischio sanitario; approvvigionamento disinfettanti, prodotti per l’igiene, etc.) senza trascurare ovviamente la gestione di appalti e forniture. Tanto si è rappresentato al fine di sollecitare le SS.AA. alla nomina del Direttore Arsenale di Taranto.”

