Melucci: confronto con partenariato a sostegno delle imprese e i lavoratori del Turismo e della Cultura

L’amministrazione Melucci intende avviare un confronto con il partenariato a sostegno delle imprese e i lavoratori del Turismo e della Cultura.

La crisi dettata dall’epidemia da Coronavirus ha creato condizioni di grande difficoltà per gli operatori del settore che chiedono al Governo misure utili a risollevare l’economia.

“La flessione nel settore turistico e la obbligata sospensione di manifestazioni pubbliche e private – fa sapere l’assessore allo sviluppo economico Gianni Cataldino – determina la necessità per le istituzioni a tutti i livelli di avviare valutazioni di quanto possa essere messo in atto per contrastare la crisi e agevolare i settori colpiti. Il comune di Taranto sta già da tempo lavorando per valutare provvedimenti agevolativi per il rilancio di questi settori e più in generale del commercio, ma alla luce degli ultimi avvenimenti con l’assessore alla Cultura Marti abbiamo ritenuto opportuno un confronto che avrà il suo avvio nei prossimi giorni determinandone le condizioni in base alle norme imposte dal Dpcm del 4 marzo”.

