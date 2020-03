Il bonus bebè… targato CTP S.P.A.

Bonus bebè in arrivo alla CTP S.p.A. Azienda di Trasporto Pubblico della Provincia di Taranto. In queste ore, l’amministratore unico del CTP, Avv. Egidio Albanese, ha perfezionato un’idea che può essere considerata come un chiaro omaggio alle donne in occasione della festa a loro dedicata in programma domenica 8 marzo.

In particolare, all’interno del contratto di secondo livello (ovvero quello integrativo) che dovrebbe essere sottoscritto entro giugno, l’amministratore dell’azienda ha previsto che alle dipendenti che diventeranno madri sarà corrisposto un bonus annuale di mille euro per due anni. «La nostra iniziativa – spiega Egidio Albanese in una nota stampa – punta a sostenere le famiglie dei nostri dipendenti e a dare così un (piccolo) contributo a chi si trova in un momento di difficoltà economica magari proprio in seguito all’ampliamento del nucleo familiare. Certo, lo Stato prevede già un sostegno finanziario, ma – assicura l’Amministratore Unico della CTP S.p.A. – per le aziende non c’è ovviamente alcun obbligo.

E, peraltro, non mi pare che, al momento, in Italia ci siano altre società di trasporto pubblico locale che garantiscano un bonus di questo tipo per le neo mamme». L’iniziativa assunta dal Consorzio trasporti pubblici, infine, ha un indiscutibile valore simbolico visto che viene annunciata «proprio a poche ore dalla festa delle donne – afferma Albanese – a cui va tutto il nostro pubblico riconoscimento e apprezzamento per il ruolo che svolgono all’interno della casa, nell’educazione dei figli, nei luoghi di lavoro e, più in generale, nella società.

I simboli – conclude l’avvocato Albanese – per me, per la nostra azienda, sono importanti e per questo abbiamo deciso di svelare quest’idea poco prima della Festa della donna sperando che poi, entro giugno, il bonus bebè… targato CTP possa concretizzarsi, ma su questo concedetemi di essere ottimista visto che sono sicuro di avere la collaborazione delle organizzazioni sindacali».

