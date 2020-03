Forestazione Urbana, la direzione LL.PP. chiede incontro urgente con i tecnici AM

La direzione lavori pubblici ha chiesto un incontro urgente con i tecnici di ArcelorMittal per dirimere la questione dell’approvvigionamento idrico necessario alla realizzazione della Forestazione Urbana dei Tamburi, progetto pilota di valenza nazionale, di Phitoremediation (zona Nord) ricompreso all’interno del “Contratto Istituzionale di Sviluppo per Taranto”.

Già in data 7 Agosto infatti, ArcelorMittal Italia aveva assicurato l’approvvigionamento idrico necessario (200 mc/giorno) al mantenimento del nuovo parco urbano, individuando anche il pozzo 25 di proprietà, situato nei pressi degli archi dell’acquedotto del Triglio adiacenti la recinzione dello stabilimento.

È di ieri, con colpevole ritardo, la comunicazione di Mittal che conferma l’indisponibilità a concedere l’utilizzo del predetto pozzo in quanto Ilva in Amministrazione Straordinaria ha richiesto di rientrarne in possesso per altri usi.

Questa situazione di incertezza sulle procedure non fa che aumentare i ritardi sulla realizzazione di una delle principali opere di risanamento ambientale programmate per il quartiere Tamburi, gravemente provato dalla incombente presenza della fabbrica ai propri confini.

(foto di repertorio)

