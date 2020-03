Cessata contesa fra Commissari Ilva e AMI, il Comune: “Vigileremo”

All’udienza di questa mattina, il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d’impresa, presieduto dal Dott. Claudio Marangoni, ha dichiarato l’estinzione del procedimento d’urgenza promosso dai Commissari dell’Ilva in Amministrazione Straordinaria nei confronti del gruppo AMI.

Il Presidente non ha accolto la richiesta di visionare il contenuto dell’accordo e di interloquire sullo stesso, nonostante la espressa invocazione da parte del Comune di Taranto, prendendo di fatto atto della cessazione della contesa per intervenuto accordo stipulato soltanto tra Ilva in AS e AMI.

Non di meno, continueremo a vigilare ed intervenire con convinzione e forza su ogni successivo ed ulteriore passo che riguarderà la vicenda del siderurgico, al fine di tutelare il diritto alla salute ed al lavoro dei cittadini che, come noi, vedono molti soprusi e molte nubi per il loro futuro.

Nota del Comune di Taranto.

Come anticipato a valle dell’incontro di questa mattina tra struttura commissariale e Sindaco e Presidente della Provincia, è partita formale richiesta di relazionare su tutte le attività dei Commissari per come previste nell’ambito del Dpcm del 2017 e degli impegni assunti nei confronti dei lavoratori alla luce delle intese sindacali di settembre 2018.

