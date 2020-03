Castellaneta, riqualificazione di contrada Gaudella

Il Comune di Castellaneta punta alla riqualificazione dello spazio antistante la Masseria Gaudella, attraverso la realizzazione di un centro sportivo e nuovi spazi per l’aggregazione sociale. Il progetto, premiato dalla Regione Puglia con un finanziamento di € 100.000, è stato elaborato e condiviso con la comunità della Gaudella, la contrada più popolosa dell’agro di Castellaneta, attraverso il contributo di tanti cittadini che hanno partecipato agli incontri pubblici di co-progettazione, organizzati nella contrada negli ultimi mesi dello scorso anni. Dai cittadini è partita infatti la richiesta di riqualificare un’area di grande rilevanza storica e culturale, data la presenza della Masseria Gaudella, e fondamentale per la socializzazione e l’aggregazione, con la chiesetta e gli spazi adiacenti, da sempre “piazza” della zona.

In particolare, il progetto prevede la riqualificazione dell’area compresa tra la Masseria Gaudella e l’omonima chiesetta con la costruzione di un impianto sportivo multidisciplinare per pallavolo e pallacanestro, un campo da bocce, una palestra all’aperto, giostrine, panchine, recinzione e pubblica illuminazione.

L’intervento sarà finanziato dalla misura POR PUGLIA FESR–FSE 2014–2020. ASSE IX – Azione 9.14. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020. Adozione “Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali”, con una dote finanziaria di € 100.000, come giusta determina n. 123 del 19 febbraio 2020 del dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia

