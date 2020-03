Ambrogi Melle: appello al sindaco per sostenere i ricorsi alla Corte dei Diritti dell’Uomo

“Oggi il Comunicato dei ministri del Consiglio d’Europa, incaricato dalla Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo a controllare l’esecuzione della sentenza di CONDANNA dello Stato italiano per non aver protetto la salute dei Tarantini, ha giudicato INSUFFICIENTI le misure adottate dal governo italiano e chiede che le attività odierne e future dell’ex Ilva non mettano più a rischio la salute pubblica e l’ambiente.

Inoltre entro il 23 aprile 2020 il Governo dovrà presentare alla Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo le proprie osservazioni di replica alle accuse (contenute in un nostro successivo ricorso per ottenere una sentenza più incisiva) di violazione del diritto alla vita (art. 2 CEDU), del diritto al godimento della vita privata e familiare (art. 3 CEDU) e del diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU).

Pertanto, come promotrice dei ricorsi alla CEDU contro lo Stato italiano e insieme a tutti i sostenitori degli stessi, mi appello al Sindaco affinchè possa sostenere le nostre ragioni intervenendo nel ricorso pendente, in coerenza alla sua ordinanza del 27.02.2020 e alle sue successive prese di posizione, al fine di chiudere la pericolosa area a caldo e avviare una nuova stagione di sviluppo per la nostra città.”

Lo scrive prof.ssa Lina Ambrogi Melle, presidente del comitato donne e futuro per Taranto libera.

