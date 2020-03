Taranto: percepiscono indebitamente il reddito di cittadinanza, denunciati

I carabinieri della Stazione Taranto Principale, al termine di specifiche indagini volte a smascherare chi indebitamente percepisce il reddito di cittadinanza, hanno denunciato:

– un 44enne tarantino con precedenti penali che, all’atto della compilazione della domanda per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, aveva omesso di dichiarare di essere sottoposto dall’aprile 2019 alla misura cautelare degli “arresti domiciliari” (situazione ostativa all’accoglimento della domanda stessa), percependo indebitamente, alla data odierna, 6300,00 euro;

– un 48enne tarantino che aveva omesso di comunicare di essere stato tratto in arresto lo scorso dicembre percependo indebitamente da quel momento la somma di 1.600,00 euro. Oltre alla denuncia per “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” i due saranno anche segnalati all’INPS al fine di sospendere l’erogazione del reddito nei loro confronti.

Taranto: pagano usando banconote da 50 euro false, denunciati

I carabinieri della Stazione di Talsano (TA), intervenuti presso una sala giochi a seguito della chiamata di un dipendente di questa, hanno sorpreso due giovani tarantini, con precedenti alle spalle, mentre tentavano di pagare, una piccola consumazione, con una banconota da 50 euro falsa. I militari, a seguito di rapide indagini, hanno accertato che i due avevano effettuato la stessa operazione, con successo, altre 3 volte nel corso della giornata ed infatti riuscivano a recuperare altre 3 banconote da 50 euro contraffatte.

Il metodo utilizzato dai malviventi consisteva nell’effettuare piccole consumazioni (una birra o uno snack) pagando poi con la banconota da 50 euro falsa ed intascando quindi l’abbondante resto.

I due sono stati denunciati per il reato di “spendita di banconote falsificate”. Inoltre, a casa di uno dei due, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato rinvenuto gr. 1,5 di hashish per cui il giovane veniva segnalato alla locale Prefettura come utilizzatore di sostanza stupefacente.

Taranto: i carabinieri arrestano un 43enne del posto per evasione

I carabinieri della Stazione di Talsano (TA) hanno arrestato, nella flagranza del reato di evasione, un 43enne tarantino sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di “stalking”.

In particolare, un militare in borghese, libero dal servizio transitando sulla pubblica via, ha riconosciuto tra i passanti il prevenuto, che ricordava essere sottoposto agli arresti domiciliari quando invece, passeggiava indisturbato. Il carabiniere ha quindi proceduto ad accertare per telefono l’attualità dello stato di detenzione del soggetto, e continuando a pedinarlo a distanza, ha chiesto al proprio Cte di Stazione, i necessari rinforzi, subito sopraggiunti.

L’evaso, che – ignaro di essere controllato a distanza – aveva nel corso del pedinamento anche preso un autobus, è stato bloccato in quella via Minniti. L’uomo, accompagnato dai militari presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “SS. Annunziata”, perché lamentava un malore, al termine degli accertamenti sanitari, su disposizione dell’A.G. è stato arrestato e nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.

