Taranto, Coronavirus: al SS. Annunziata due tende pre-triage

In relazione a quanto disposto dalla Regione Puglia, a Taranto i presunti casi di Coronavirus saranno trattati in una zona di pre-triage ovvero in due tende allestite nell’area esterna all’Ospedale SS. Annunziata. La finalità è quella di evitare il passaggio dei pazienti dal Pronto Soccorso, riservando così il prefiltraggio al di fuori della struttura sanitaria.

Il DG dell’Asl Taranto, dott. Stefano Rossi, ha dichiarato: “Sarà un ambiente separato seppur nell’area protetta dell’ospedale. Solo i pazienti gravi saranno trasferiti nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Moscati, hub di riferimento per chi è affetto da questa patologia, dove è disponibile anche la rianimazione. Se l’epidemia dovesse dovesse diffondersi, l’Asl metterà altri posti letto fuori al Moscati”.

