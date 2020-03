“M’illumino di meno”: Palazzo di Città e la fontana “Rosa dei Venti” di piazza Ebalia al buio

Il Comune di Taranto, domani 6 marzo, aderirà a “M’illumino di meno”, la campagna di sensibilizzazione sui temi del risparmio energetico ideata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2. Giunta alla sedicesima edizione, “M’illumino di meno” coinvolge cittadini, enti e istituzioni in un’azione a un tempo concreta e simbolica: spegnere le luci di una stanza, o di un monumento significativo come nel caso dei comuni, per ricordare a tutti l’importanza del consumo consapevole e del rispetto per l’ambiente.

