“M’illumino di meno 2020”: 6 Marzo la giornata del risparmio energetico

Torna M’illumino di meno, l’iniziativa annuale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar e Radio2, volta quest’anno a incentivare la messa a dimora di alberi e piante per aumentare il verde in tutta Italia. Legambiente Puglia aderisce all’iniziativa spegnendo simbolicamente le luci in alcuni Comuni e mettendo a dimora diverse varietà di alberi come tigli, faggi e querce. Iniziativa a cui aderiranno liberi cittadini, scuole, associazioni e aziende.

Un albero fa luce è il tema dell’edizione 2020, che invita tutti a prendersi cura dell’ambiente compiendo scelte consapevoli che aiutino il Pianeta. Per uscire dall’emergenza climatica è fondamentale aumentare il verde realizzando nuovi boschi, ma anche ripensare i consumi in modo differente, sposandosi dalle fonti fossili alle rinnovabili. Secondo il rapporto Comuni Rinnovabili 2019 di Legambiente, in tutti i Comuni italiani sono oltre un milione le installazioni tra elettriche e termiche ed è presente almeno un impianto da energie rinnovabili. Il dossier mostra luci e ombre. Nel 2018 le installazioni da rinnovabili sono cresciute a ritmi lenti, in continuità con gli ultimi cinque anni (una media di 502MW all’anno per il solare e di 342 per l’eolico), inadeguate quindi a raggiungere gli obiettivi al 2030 della Strategia energetica nazionale e del nuovo Piano Energia e Clima. La Puglia è la regione con le maggiori installazioni delle “nuove” rinnovabili, ossia solare e eolico (5.213 MW su 5.532 MW totali).

Fanno ben sperare gli oltre 822mila impianti fotovoltaici distribuiti in quasi tutti i comuni italiani, i 17mila tra idroelettrici (3.430), eolici (4.618), da biogas e biomasse (2.753), geotermici ad alta e bassa entalpia (7.164), i 4,36 milioni di metri quadri di impianti di solari termici e gli oltre 66mila impianti a bioenergie termici. È grazie a questo mix di impianti distribuiti su tutto il territorio che 3.054 comuni sono diventati autosufficienti per i fabbisogni elettrici e 50 per quelli termici, mentre sono 41 le realtà rinnovabili al 100% per tutti i fabbisogni delle famiglie. In dieci anni la produzione da rinnovabili è cresciuta di oltre 50 TWh, con un contributo delle rinnovabili che è passato dal 15 al 35,1% rispetto ai consumi elettrici e dal 7 al 18% in quelli complessivi.

«Il decreto Milleproroghe diventato legge nei giorni scorsi mostra un’inversione di rotta in direzione di città più sostenibili – dichiara Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia – Ciò grazie ad esempio alla norma che prevede la creazione di comunità energetiche che renderanno possibile produrre e scambiare energia pulita tra condomini, imprese, edifici pubblici e attività commerciali. Per uscire dall’emergenza climatica serve coraggio, ma il tempo non è dalla nostra parte. Entro il 2030 dobbiamo triplicare gli investimenti capaci di ridurre consumi energetici ed emissioni di CO2».

In Puglia aderiscono a M’illumino di meno 2020 i circoli Legambiente di Andria (Ba), Mola di Bari (Ba), Corato (Ba), Margherita di Savoia (Bat), Canosa di Puglia (Bat) e Campomarino di Maruggio (Ta).

ANDRIA (BA)

Ore 20.00, Piazza Catuma – Spegnimento simbolico delle luci di Piazza Catuma dalle ore 20.00 alle ore 22.00, durante l’iniziativa #giraselfie ai partecipanti saranno donati dei semi di girasole per promuovere la piantumazione di alberi e piante in città

MOLA DI BARI (BA)

ore 16.00, Via Dino Bianco – Spegnimento simbolico dell’illuminazione di Piazza Vittorio Veneto e Castello Caracciolo, alle ore 18:00 è prevista una piantumazione di alberi

CORATO (BA)

Ore 19.00, Piazza Cesare Battisti – Spegnimento simbolico fino alle 20.00 delle luci della piazza e di tutto ciò che è superfluo, come i led degli elettrodomestici. Il circolo locale di Legambiente chiederà una astensione temporanea dall’utilizzo del web

MARGHERITA DI SAVOIA (BAT)

Ore 19.30, Piazza Marconi – Spegnimento simbolico delle luci di Piazza Marconi, dell’ex comune e delle attività commerciali limitrofe per quindici minuti. È previsto un flash mob

CANOSA DI PUGLIA (BAT)

Ore 19.00, Piazza Vittorio Veneto e Palazzo di città – Spegnimento simbolico delle luci del corso fino alle 19.15 e accensione di torce

CAMPOMARINO DI MARUGGIO (TA)

Ore 15.00, Piazzale Italia – Attività di pulizia delle aiuole e piantumazione di fiori

Le iniziate sono suscettibili di modifiche a causa dell’emergenza Coronavirus.

