Marijuana, arrestati due nigeriani alla Stazione di Taranto

L’odore della marijuana era troppo forte per non essere percepito dai poliziotti della Squadra Mobile, durante un servizio antidroga effettuato all’interno della Stazione Ferroviaria di Taranto.

E cosi due cittadini nigeriani, appena scesi da un treno proveniente da Bari, sono stati immediatamente fermati.

Nelle loro valigie, quattro buste di sostanza stupefacente per un peso superiore ai 2 kg.

Vano il tentativo dei due uomini di nascondere e confondere la droga sotto tanti alimenti, alcuni dei quali anche in cattivo stato di conservazione, con l’intento di coprire l’odore caratteristico della marijuana.

Per i due è scattato, quindi, l’arresto in flagranza.

CORONAVIRUS: ATTENZIONE AD APRIRE GLI ALLEGATI EMAIL

Il Coronavirus non ferma i criminali del web, che non si fanno scrupoli ad approfittare del rischio di epidemia in corso per architettare nuove ed insidiose frodi informatiche.

Il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni vigila, in queste ore, con particolare attenzione, alla ricerca delle minacce informatiche disseminate su tutta la rete, che sfruttano il momento di comprensibile disorientamento e fragilità nella cittadinanza, conseguente alla diffusione del COVID-19.

Fin dagli inizi di febbraio, all’alba della diffusione dell’epidemia, il Centro Nazionale Anticrimine informatico per la protezione delle Infrastrutture critiche (CNAIPIC) della Polizia Postale ha rilevato e segnalato una campagna di false email, apparentemente provenienti da un centro medico e redatte in lingua giapponese, le quali, con il pretesto di fornire falsi aggiornamenti sullo stato di avanzamento della diffusione del virus, invitavano ad aprire un allegato malevolo – apparentemente un documento Microsoft Office – contenente un pericoloso virus il quale, una volta installato, mirava ad impossessarsi delle credenziali bancarie e dei dati personali della vittima.

