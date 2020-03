Leporano: Palazzetto dello Sport, arrivano 100 mila euro dalla Regione Puglia

L’Amministrazione Comunale di Leporano (TA), guidata dal sindaco Vincenzo Damiano, porta a casa un ulteriore risultato positivo per la comunità e in particolare per i più giovani. Si tratta di un finanziamento regionale di ben 100 mila euro ottenuto dal civico Ente a seguito della presentazione di un progetto che riguarda la manutenzione straordinaria per il recupero funzionale dei locali del Palazzetto dello Sport “Orazio Maraglino” e la riqualificazione dell’area esterna attraverso la realizzazione di uno spazio sportiva attrezzato multidisciplinare.

I fondi regionali, che rientrano tra gli interventi di diffusione della legalità, promozione dell’inclusione sociale e lotta alla povertà, sono indirizzati alle misure volte al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali.

Ad esprimere soddisfazione per l’ottenimento del finanziamento è il vice sindaco, Filippo Pavone: “Abbiamo raggiunto come Amministrazione un traguardo importante che ci permetterà di migliorare il nostro Palazzetto, rendendolo sempre più innovativo, efficiente e all’avanguardia. Gli impianti sportivi rappresentano dei luoghi di alto valore sociale e culturale frequentati da giovani, adulti e anziani. Riqualificare il Palazzetto significa rendere quello spazio più sicuro, fruibile, oltreché sostenere concretamente le esigenze delle tante associazioni sportive presenti sul territorio che svolgono una funzione quotidiana educativa e sociale per il nostro paese.

Siamo riusciti ad intercettare questo finanziamento grazie alla sinergia istituzionale tra gli uffici regionali e gli uffici del nostro Comune. A tal proposito – conclude Pavone – colgo l’occasione per ringraziare il consigliere regionale Renato Perrini per aver mostrato attenzione e impegno nel seguire da vicino questo progetto”.

A contribuire al conseguimento del finanziamento è stato il prezioso lavoro svolto dai funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale e dal consigliere con delega all’Impiantistica Sportiva, Serena Tardiota.

Correlati

Commenta l'articolo: