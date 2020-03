Leo su Pass laureati: 15 milioni per il secondo Avviso pubblico

Pubblicati oggi, sul Bollettino della Regione Puglia, l’ultima finestra di Pass Laureati 2020 per la frequenza di master post lauream e la graduatoria relativa ai 561 beneficiari della finestra che va dal 19 settembre all’8 ottobre 2019. L’avviso pubblico numero 2 “Pass Laureati 2020 – voucher per la formazione post universitaria” prevede una procedura a sportello che sarà attiva a partire dal 15esimo giorno successivo alla pubblicazione sul Burp e sino ad esaurimento risorse disponibili, salvo integrazioni finanziarie, pari a 15 milioni.

Sono previste temporanee sospensione dell’invio delle domande in concomitanza con la pausa estiva (dall’1 al 31 agosto 2020) e le festività di fine anno (dal 08 dicembre 2020 all’8 gennaio 2021). Con le precedenti edizioni di “Pass Laureati” sono stati erogati voucher per la frequenza di master post lauream, in Italia o all’estero, di cui hanno beneficiato circa 3.500 laureati.

In considerazione del successo della misura, l’assessore all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro, Sebastiano Leo, ha voluto riproporre l’intervento per sostenere l’accrescimento delle competenze dei giovani neo-laureati pugliesi.

“Tra le misure di fine mandato ho fortemente voluto che ci fosse un’ultima finestra per “Pass Laureati” – afferma Leo – che nelle passate edizioni ha dato possibilità di alta formazione a migliaia di giovani laureati pugliesi. Con il nostro supporto hanno frequentato master, in Italia e all’estero, ampliando il loro bagaglio di competenze e conoscenze. Una scelta, la nostra, ragionata e mirata perché siamo certi che la chiave per un futuro professionale gratificante è nell’alta formazione. Una strada, questa, che apre scenari di crescita per la nostra regione perché solo con una maggiore qualità di prodotti e servizi, a cui deve contribuire anche la ricerca e per questo finanziamo i progetti delle università pugliesi, potremo competere in un mercato globale”.

LEO: “SOSPESE FINO AL 15 MARZO LE ATTIVITÀ FORMATIVE E GLI INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO”

“Con deliberazione della Giunta Regionale di oggi abbiamo deciso di autorizzare gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso, anche in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti, sino alla data del 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo”, comunica l’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

“Pertanto – continua Leo – sono prorogati di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività didattiche contenuti negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari. Stiamo inoltre definendo le procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività, anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza, che comunicheremo con successivo provvedimento”.

“Tali decisioni – conclude l’Assessore – si rendono necessarie in virtù dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale di COVID-19 e in coerenza con il DPCM di ieri”.

