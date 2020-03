Il Castello Aragonese di Taranto aderisce alla campagna M’Illumino di meno

Il Castello Aragonese di Taranto si spegnerà improvvisamente venerdì 6 marzo, dalle 19.35 alle 19.40, in adesione alla campagna di sensibilizzazione “M’Illumino di meno”, sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili, ideata dal programma radiofonico Caterpillar di Rai Radio 2. La Marina Militare da sempre sensibile ai temi ambientali, aderisce mettendo a disposizione della campagna il monumento simbolo della Città dei Due Mari.

Il Comandante Marittimo Sud spiega i motivi dell’adesione: “Il tema della tutela ambientale in generale e in particolare quello relativo alla tutela del mare sono molto attuali e stanno molto a cuore a noi marinai; è necessario, che ognuno per le proprie possibilità attui cambiamenti comportamentali volti al risparmio energetico che ha notevole ricadute migliorative sull’ambiente. La Marina con il progetto “Flotta Verde”, sta impiegando, già da diversi anni, a bordo delle sue unità navali e sottomarini un biocombustibile a base di Green Diesel. Una flotta di navi militari eco-efficienti permetterà in futuro, di ridurre il consumo di derivati petroliferi, contribuendo al raggiungimento degli impegni assunti dall’Italia e dall’Unione Europea in campo internazionale sul contenimento delle emissioni di inquinanti atmosferici e di gas serra, in accordo con le linee guida della Strategia Energetica Nazionale”

Il Castello Aragonese unitamente ad altri cinque monumenti di pregio pugliesi è stato oggetto del calendario Serveco 2020, dedicato alla lotta contro i cambiamenti climatici. Rappresentato come se il Castello fosse sott’acqua, per richiamare l’attenzione verso il rischio dell’innalzamento dei mari a causa dello scioglimento dei ghiacci, la pagina dedicata al monumento tarantino diventa, una volta trascorsi i mesi rappresentati, un bellissimo modellino del castello stesso, un modo per conoscerlo meglio ma anche per evitare di gettare carta. L’azienda, da sempre sensibile ai temi della sostenibilità, ha scelto di sostenere l’adesione della Marina Militare alla campagna M’Illumino di Meno, donando novanta calendari che ci impegniamo a distribuire ai visitatori del Castello Aragonese una volta riaperto al pubblico.

