Finanziati dalla Regione Puglia interventi per il potenziamento degli impianti sportivi

In provincia di Taranto di tale misura beneficeranno sette Comuni: Torricella, Carosino, Leporano, Mottola, San Marzano di San Giuseppe, Castellaneta e Pulsano. Con Determina Dirigenziale del 19 febbraio scorso è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa all’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle Amministrazioni comunali pugliesi.

Ho già avuto modo di ringraziare e dare atto al collega Raffaele Piemontese della validità di un’azione simile, utile alla popolazione pugliese, specie ai giovani, per un sano e armonico sviluppo fisico e per una crescita civile e sociale.

L’Avviso, infatti, era destinato al potenziamento degli impianti sportivi, allo sviluppo di azioni di promozione di stili di vita sani e al più largo accesso alla pratica sportiva.

Questi sono finanziamenti preziosi per tutelare la qualità della vita e per promuovere l’integrazione sportiva anche per i soggetti svantaggiati. Lo rende noto l’assessore Borraccino.

