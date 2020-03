Concessione stabile di postierla Immacolata n. 15-17 in città vecchia

Si è conclusa con l’aggiudicazione provvisoria, la procedura per la concessione dello stabile di postierla Immacolata n. 15-17 in città vecchia (Taranto) . Ad aggiudicarselo sono stati due giovani tarantini laureati rispettivamente in filosofia e scienze dei beni culturali per il turismo con il progetto “art factotum”.

ArtFactory è un moderna business idea, un Bar/Galleria d’Arte/Laboratorio/B&B pensata sulla scia delle moderne attività commerciali ibride in giro per l’Europa nelle quali, all’interno di un solo esercizio, convergono più attività connesse tra loro.

Un modello imprenditoriale votato a tenere insieme la mission sociale con l’attività di natura commerciale.

ArtFactory è stata progettata per essere un luogo adatto a mostre temporanee e permanenti di artisti giovani e/o affermati, musica dal vivo, brunch o aperitivi, ecc. Un modo concreto per avvicinare i giovani, e non solo, alla cultura e permettere loro di incontrare esperti e professionisti dell’arte.

Il progetto vuole rispondere a tre diverse esigenze del territorio tarantino, ossia: il bisogno di riqualificazione/ristrutturazione degli edifici presenti nell’isola madre, la realizzazione di un luogo di incontro per gli amanti dell’arte e della cultura in generale, la creazione di un polo d’attrazione per turisti e residenti.

“Siamo orgogliosi – commenta l’assessore al patrimonio Francesca Viggiano – che due under 35 abbiano creduto nella nostra visione di città, puntando a riqualificare e rivitalizzare un’area meravigliosa della città vecchia, che si affaccia su via Duomo”.

