Comune Taranto: sanificazione di tutti gli immobili di proprietà destinati a uffici pubblici

Da domani e fino al prossimo 20 marzo, gli operatori di “Kyma Ambiente – Amiu” provvederanno all’ozonizzazione del primo gruppo di locali con le apparecchiature già utilizzate per gli istituti scolastici di competenza comunale. Mediamente, ogni immobile riceverà un trattamento della durata di circa 6 ore, concentrate nel pomeriggio di una sola giornata. Solo la Direzione Urbanistica ed Edilità di Paolo VI, gli uffici di via Plinio e di via Anfiteatro (ex mercato) e il comando della Polizia Locale di via Acton saranno interessati da interventi di durata doppia, in ragione della loro estensione. In totale, questa prima tranche di interventi coinvolgerà 18 immobili, tra i quali compare anche il teatro Fusco.

«Si tratta di misure che rispondono alle esigenze dettate dal Dpcm varato ieri da Palazzo Chigi – ha spiegato il vicesindaco Paolo Castronovi -, in continuità con quanto già effettuato nelle nostre scuole. L’attenzione dell’amministrazione Melucci è alta, siamo impegnati per ridurre il rischio potenziale di contagio con tutti i mezzi a nostra disposizione. Alla popolazione, in ogni caso, consigliamo di seguire tutte le indicazioni fornite dal Ministero della Salute».

Le attività di sanificazione del parco mezzi di “Kyma Mobilità – Amat” è stato intensificato in seguito alle indicazioni del Dpcm 4 marzo 2020

Dopo la prima campagna di interventi, effettuata contestualmente a quelli all’interno degli istituti scolastici di competenza comunale, gli operatori della partecipata operante nel trasporto pubblico locale stanno svolgendo periodiche sessioni di sanificazione all’interno dei mezzi con prodotti che rispettano le linee guida ministeriali.

«La sanificazione dei nostri autobus, oltre a essere frutto di una specifica indicazione normativa – ha spiegato il vicesindaco Paolo Castronovi –, è una garanzia che offriamo agli utenti di “Kyma Mobilità – Amat” affinché la fruizione di un servizio essenziale non osservi battute d’arresto. Resta ferma la necessità di rispettare le indicazioni igieniche e comportamentali suggerite dal Ministero della Sanità, ancor più trattandosi di luoghi particolarmente frequentati».

