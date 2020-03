Bitetti su Coronavirus e turismo

“L’allarme dettato dall’emergenza coronavirus sta mettendo letteralmente in ginocchio diversi settori strategici della nostra economia ed in particolare, le imprese del settore turistico -ricettivo. Comparti economici che già mostrano i primi segni di sofferenza. Alberghi ma anche teatri, cinema e discoteche sono in ginocchio a causa del coronavirus e delle misure precauzionali adottate per contenere al massimo il contagio da Covid 19 . Uno dei settori più colpiti è quello alberghiero anche in provincia di Taranto.

Come confermato dalla Confcommercio, l’associazione di categoria maggiormente rappresentativa di questo comparto, “le cancellazioni nel­le strutture alberghiere ed extra alberghiere di Taranto e provincia riguardano per lo più la ricettivi­tà business e sono concentrate nel breve termine, ciò è ovvia­mente dovuto alle misure contenu­te nei provvedimenti emanati da Governo e Regioni e alla decisione delle im­prese di sospendere – o far slittare – i viaggi di lavoro. Soprattutto nelle strutture ricettive del capoluogo e dei principali centri (Martina Fran­ca, Manduria, Massafra), si sono registrate cancellazioni e mancati arrivi.” Una situazione che fotografa un quadro a tinte fosche ove si consideri che l’emergenza è ben lontana dal definirsi conclusa.

Le imprese non vanno lasciate sole ma anzi, vanno incoraggiate ed aiutate ad essere pronte per ripartire. Per questo sarebbe auspicabile il varo di una serie di misure utili a tamponare gli effetti negativi dell’emergenza. Ipotizzo, ad esempio, la sospensione di Imu e Tasi – uno stop temporaneo – per aiutare alberghi, strutture ricettive varie, ma anche ristoranti ,cinema , teatri e le altre attività produttive. Una boccata d’ossigeno ma anche una iniezione di fiducia.”

Nota del consigliere comunale e provinciale Piero Bitetti

Correlati

Commenta l'articolo: