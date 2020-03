Attività previste al Museo Archeologico Nazionale di Taranto nel weekend del 7-8 marzo

“Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA celebra la donna – dichiara la direttrice del MArTA Eva Degl’Innocenti – nel mese della Festa della Donna, dedicando la programmazione del mese di marzo al tema “Dee, eroine e donne mortali”. Sarà un omaggio alla figura femminile, narrata attraverso un fil rouge che collegherà la storia antica e l’archeologia alla contemporaneità. Il racconto del MArTA permetterà di comprendere l’importante ruolo di dee, eroine e donne mortali dell’Antichità, creando un legame con l’attualità e comunicando con la cultura il messaggio “NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE”.

DIVERTIMARTA – Laboratori per bambini a cura del Concessionario Nova Apulia con prenotazione obbligatoria. Sabato 7 marzo alle ore 17.00 “Pozioni e profumi”. Visita guidata tematica sull’uso di alcuni medicamenti e oli profumati dell’antichità. A seguire percorso sensoriale con preparazione di alcune essenze con prodotti naturali. Età 4/8 anni. Tariffa euro 10 a bambino. Prenotazione obbligatoria.

VISITE GUIDATE TEMATICHE a cura del Concessionario Nova Apulia con prenotazione obbligatoria. Ogni sabato alle ore 17.00 è prevista una visita guidata tematica sul tema “Dee, eroine e donne mortali”. Tariffa euro 7 euro a persona + costo del biglietto d’ingresso. Minimo 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria.

PERCORSI TEMATICI “Dee eroine e donne mortali” a cura di archeologo del Concessionario Nova Apulia, con visita guidata nelle sale dedicate del MArTA. Prenotazione obbligatoria. Domenica 8 marzo alle ore 11.00: “Nobili e schiave”. Tariffa 7 euro a persona + costo del biglietto d’ingresso. Minimo 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria. PER INFO E PRENOTAZIONI Tel. 099-4538639 o mail: prenotazioni@novaapulia.it

UFFICIO COMUNICAZIONE E PROMOZIONE Tel. 099-4532112 o mail: man-ta.comunicazione@beniculturali.it

(foto: Terracotta policroma. Afrodite in una conchiglia con Erote e colomba. Taranto, tra via Umbria e via Calabria. 275-225 a.C.)

