Taranto: Massimo Bray a Palazzo di Città

Venerdì 6 marzo alle 18, nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città di Taranto, Massimo Bray presenta il suo ultimo libro “Alla voce Cultura”.

L’ex Ministro dei beni e delle attività culturali, attualmente Direttore Generale dell’Enciclopedia Treccani, nella sua ultima fatica letteraria affronta il tema della cultura per leggere i cambiamenti, delle motivazioni della crisi, delle indicazioni per il futuro.

Bray racconta perché la cultura dovrebbe diventare centrale per la vita politica e sociale in un’epoca di grandi trasformazioni: per alimentare la conoscenza come presupposto per la condivisione di valori e la nascita di nuove comunità di cittadini consapevoli; per tutelare il patrimonio italiano, memoria della nostra storia e chiave del nostro futuro; per promuovere nuovi modelli di partecipazione e democrazia e valorizzare la cooperazione internazionale come strumento di dialogo e di pace.

L’incontro è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Taranto in collaborazione con le librerie Mandese.

