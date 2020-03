Spacciava droga in bici, la Polizia arresta un 49enne

Si aggirava nel Borgo di Taranto in bicicletta per spacciare sostanze stupefacenti. Il pusher non ha però tenuto contro della costante presenza dei “Falchi”, che dopo qualche giorno di osservazione lo hanno fermato mentre come faceva abitualmente andava in bici per le vie del centro. Recuperati in una tasca del suo giubbotto , hashish e alcune dosi di cocaina. In casa del fermato , nella successiva perquisizione i poliziotti hanno trovato anche un bilancino ed un coltello con evidenti tracce di hashish. Per lo spacciatore, un pregiudicato tarantino di 49 anni è scattato l’arresto.

Correlati

Commenta l'articolo: