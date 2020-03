Rizzo (USB): Contestazione disciplinare lavoratore AM

Conferenza stampa alle 9.30 di domani 4 marzo, presso la sede dell’Unione Sindacale di base di Taranto, in Corso Umberto 169, per illustrare i dettagli della vicenda che interessa Graziano Zingarello, lavoratore di ArcelorMittal, che esercita mansione di “Addetto Manutenzione Nastri” presso l’Area Ghisa. L’operaio ha ricevuto in data odierna una contestazione disciplinare con sospensione dall’attività lavorativa: l’azienda contesta al dipendente di aver fatto con il suo cellulare un video, poi diffuso attraverso il social, relativo all’episodio verificatosi domenica 16 febbraio, quando un dipendente della società Lemisa, impegnato in attività di copertura del parco fossile 4, cercava di richiamare l’attenzione dei colleghi, perché lasciato solo senza possibilità di scendere dall’altezza di 80 metri. Quanto avvenuto è stata posto inoltre all’attenzione del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.

Il coordinatore provinciale dell’USB, Franco Rizzo, sottolinea: “Non ho ricevuto il video da Graziano Zingarello, che al momento dei fatti si trovava in compagnia di quasi venti persone di diverse ditte, nonché operatori sanitari, Vigili del Fuoco, e addetti alla vigilanza. Questa contestazione disciplinare sembra un tentativo di coprire l’inadeguatezza delle misure di sicurezza nello stabilimento e un atteggiamento che mira a generare un clima di tensione ed evitare che qualunque cosa accada all’interno della fabbrica possa venir fuori ed essere denunciata. Il messaggio è questo: anche se inquino e metto in condizioni di lavorare senza rispetto delle norme sulla sicurezza, devi accettare senza alcuna replica, pena la sospensione o addirittura il licenziamento ”. Nota di Franco Rizzo, coordinatore provinciale USB Taranto.

